FOTO – Occhio a quei due: Kokorin a Montecarlo con una super star del web

Tempo di vacanze anche per Aleksandr Kokorin, fresco campione di Cipro che era presente anche a Praga per sostenere la sua Fiorentina nella sfortunata finale di Conference League. L’attaccante russo si trova in questo momento a Montecarlo, dove si è fatto immortalare con la celebre star del web Dan Bilzerian, famoso per i suoi eccessi con donne, armi e lusso.

L’ex giocatore dell’Aris Limassol farà ritorno alla Fiorentina per capire quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione. Questa la foto in questione: