FOTO – Pezzella è arrivato a Siviglia: visite mediche e poi la firma del contratto con il Betis

German Pezzella è arrivato a Siviglia. Come si vede dalla foto di sevilla.abc.es, l’ormai ex capitano della Fiorentina è sbarcato in Spagna, con i soci del Betis che lo hanno accolto all’aeroporto. Nel pomeriggio l’argentino eseguirà le visite mediche prima di firmare un contratto quadriennale che porterà nelle sue tasche una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni di euro.