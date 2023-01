FOTO: Prima seduta post Capodanno e Dodô smaltisce gli acciacchi in campo con i compagni

Primo giorno d’allenamento del 2023 per la Fiorentina che si è inevitabilmente ritrovata al Centro Sportivo in vista della gara di mercoledì contro il Monza. Sul campo con gli altri anche il brasiliano Dodô, che aveva saltato il test di venerdì con la Primavera e che pare aver smaltito qualche acciacco e affaticamento che si portava dietro. I prossimi mesi saranno quelli in cui l’ex Shakhtar dovrà far vedere perché è costato 16 milioni alla Fiorentina e potrebbe iniziare già dalla prima sfida contro la squadra di Palladino.