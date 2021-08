FOTO: Ristic segue da vicino Vlahovic. Nelle prossime ore l’incontro con la Fiorentina?

Alla prima della Fiorentina contro la Roma era presente anche Darko Ristic, procuratore di Dusan Vlahovic. All’Olimpico era presente anche Rocco Commisso, dunque è facile pensare che nelle prossime ore avverrà il tanto atteso faccia a faccia tra la società viola e l’entourage dell’attaccante serbo.

Al centro dei discorsi non ci sarà il futuro di Vlahovic, che resterà in riva all’Arno per un’altra stagione, ma il tema del rinnovo del contratto. Quello attuale, infatti, scadrà nel 2023 e la volontà della Fiorentina è di prolungarlo e di aumentare lo stipendio del suo numero nove.

Ecco la foto pubblicata su Instagram: