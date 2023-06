FOTO – “Sabiri is back”, il neo giocatore della Fiorentina non si ferma neanche in vacanza

Ci sarà anche Sabiri tra i giocatori della Fiorentina che saranno presenti il 12 giugno al Viola Park per l’inizio della nuova stagione. Il marocchino, infatti, ha rinunciato a una settimana di vacanze che poteva usufruire visti gli ultimi impegni con la nazionale e sarà subito a disposizione di mister Italiano.

Intanto, dopo essere stato in Marocco, le sue vacanze continuano in Grecia, precisamente a Mykonos, dove il neo giocatore viola si è fatto immortalare in una nota palestra della zona che accoglie tanti giocatori presenti in vacanza nell’isola greca delle Cicladi.