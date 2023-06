Abdelhamid Sabiri ha approfittato della sosta nazionali per tornare a casa sua a Goulmina in Marocco, dove, come testimoniano le sue storie Instagram, è stato accolto da un bagno di folla e di affetto. Il calciatore marocchino, di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Sampdoria, ha così riabbracciato la propria famiglia e la propria patria.