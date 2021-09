FOTO: Saponara o Amrabat? Il meme con Spiderman

La somiglianza tra Riccardo Saponara e Sofyan Amrabat è piuttosto evidente. I due giocatori della Fiorentina, entrambi calvi e con la barba simile, sono spesso confusi tra loro anche dagli stessi tifosi viola. Lo stesso trequartista viola ha postato una Instagram Story assieme al marocchino facendo il paragone con l’ormai noto meme di Spiderman. Un modo per ironizzare sulla questione e che dimostra come il clima in casa viola sia assolutamente dei migliori.

Ecco la foto pubblicata da Saponara: