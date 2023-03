FOTO – Sottil non perde tempo e si allena da solo nel giorno libero della Fiorentina

C’è Riccardo Sottil al Centro Sportivo Davide Astori per una seduta individuale di allenamento, nel secondo giorno libero concesso da Vincenzo Italiano dopo la vittoria sul Lecce per 1-0. L’attaccante della Fiorentina è subentrato proprio nel match contro i pugliesi e sta lavorando per ritrovare la sua miglior forma fisica dopo aver saltato gran parte della stagione.

Come si vede nella foto postata dal giocatore, la squadra di Italiano si ritroverà domani alle 14:00 al Centro Sportivo per un nuovo allenamento collettivo.