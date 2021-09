FOTO – Stamani visita della Fiorentina al Viola Park in… divisa!

Questa mattina visita al Viola Park di Bagno a Ripoli per la Fiorentina. A dimostrarlo alcune foto postate sui social sia dagli stessi giocatori che da alcuni membri dello staff. Per l’occasione i calciatori dopo il giro di visita ai lavori hanno indossato le maglie da gara per scattare alcune foto.

Questa l’immagine postata da un componente dello staff viola in compagnia di Dusan Vlahovic, Pietro Terracciano e Antonio Rosati