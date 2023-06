FOTO – Terracciano risponde alle critiche: “Mi basta l’amore di chi è al mio fianco, il resto è un frastuono non importante”

Negli ultimi giorni si è parlato molto del ruolo del portiere in casa Fiorentina, con la società viola che sembra intenzionata ad affiancare un altro estremo difensore a Pietro Terracciano per la prossima stagione. Rimane da capire se il nuovo portiere ricoprirà il ruolo di titolare o si giocherà il posto con il numero uno viola, ma per adesso il mercato offre solo nomi.

Intanto però, il portiere viola, che è in vacanza con la compagna Jessica e i suoi bimbi, sembra rispondere alle critiche arrivate in questi giorni sulla sua stagione, scrivendo in una story su Instagram: “Mi basta l’amore e il rispetto di chi è al mio fianco, il resto è frastuono generico non importante”.