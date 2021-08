Sul profilo Twitter del giornalista uruguaiano Rodrigo Romano è apparsa la foto di Lucas Torreira che firma il suo nuovo contratto con la Fiorentina. Tutto fatto dunque per il suo passaggio in viola, adesso manca solo l’ufficialità. Questa la foto in questione:

Lucas Torreira y su firma con Fiorentina. #MercadoDePases pic.twitter.com/CIMTkZGUdq — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) August 25, 2021