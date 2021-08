FOTO: Torreira in viaggio verso l’Italia

Lucas Torreira è in volo per l’Italia. A svelarlo è l’ormai prossimo centrocampista della Fiorentina, che ha pubblicato un‘Instagram Story con le emoticon di un aereo, della bandiera italiana e di un pallone. Manca davvero poco per vederlo a Firenze, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il club di Rocco Commisso.

Ecco la foto pubblicata dal centrocampista uruguaiano su Instagram: