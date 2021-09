FOTO – Una città che resta nel cuore di tutti: un ex viola in vacanza a Firenze

Anche quando dal punto di vista calcistico non ti ha dato grandi risultati, Firenze è una città che rimane per sempre nel cuore. E’ il caso di Hrvoje Milic, terzino sinistro che ha giocato nella Fiorentina solo nella stagione 2016/17. Il croato però è rimasto legato alla città, e non perde occasione per tornarci quando può.

Sul suo profilo Instagram, quest’oggi, Milic ha pubblicato una storia con il figlio mentre faceva colazione presso un noto caffè di Piazza della Repubblica. Il giocatore si sta godendo qualche giorno di città in quel di Firenze, essendo attualmente svincolato e quindi libero da impegni professionali.