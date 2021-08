FOTO – Vlahovic resta alla Fiorentina… e sui social spunta il like di Pjanic alla notizia

E’ notizia di ieri sera che Dusan Vlahovic resterà alla Fiorentina. La volontà di Commisso e del giocatore stesso è stata più forte anche della cospicua offerta dell’Atletico Madrid, pronto a ricoprire di milioni Vlahovic e il club viola. Ad annunciarlo è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, dedicando alla notizia anche un post su Instagram.

E proprio sotto a questo post spunta un like che non è passato inosservato, soprattutto ai tifosi viola: quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è un obiettivo della Fiorentina, e chissà che la permanenza di Vlahovic non possa essere un incentivo per lui a sposare la causa viola. Sia chiaro, trattasi solo di un like su Instagram che magari non significa niente. O forse no…