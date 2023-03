FOTO – Vlahovic ritrova il sorriso in Nazionale insieme al suo ex compagno della Fiorentina

Dopo un periodo non certo roseo per Dusan Vlahovic alla Juventus, l’ex attaccante della Fiorentina è volato in Nazionale per affrontare le qualificazione a Euro 2024. La Serbia deve rifarsi dopo la delusione Mondiale e proprio le reti dell’ex bomber di Italiano serviranno per strappare il pass per la Germania.

Prima del match contro il Montenegro, Vlahovic ha postato su Instagram una foto in cui viene ritratto insieme all’amico, ed ex compagno, Nikola Milenkovic, con cui ancora mantiene un bel rapporto. I due, sorridenti in aeroporto, si accingono a sfidare il Montenegro nella gara di domani sera.