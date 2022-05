Doppio motivo di festeggiamento per Szymon Zurkowski nella giornata di ieri: prima il gol al Torino, il sesto in campionato, e poi l’esultanza classica con dedica alla compagna e alla figlia in arrivo. “It’s a girl!” il messaggio postato poi via social da parte del centrocampista polacco dell’Empoli ma di proprietà della Fiorentina:

