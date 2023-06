“Fra Zapata e Cabral c’è come mangiare e stare a guardare: per questo la Fiorentina sta seguendo il colombiano. Italiano? Attenzione a un Gattuso-bis…”

Michele Fratini, intermediario di mercato, è intervenuto a Radio Toscana per parlare delle possibili operazioni in entrata della Fiorentina e anche per commentare la situazione legata a Vincenzo Italiano:

“La Fiorentina sta seguendo Zapata e Arnautovic da qualche tempo. Fra il colombiano e Cabral c’è come mangiare e stare a guardare. La dirigenza sembra orientata su questo profilo, in grado di fare reparto da solo e ha fatto sempre bene ovunque è andato. La Viola ha pure gli esterni in grado di servirlo per segnare”.

“La società giustamente ha confermato Italiano, un tecnico che personalmente mi piace tantissimo. Attenzione però al suo contratto, già a La Spezia aveva rescisso poco dopo aver rinnovato. Aquilani ha fatto molto bene con la Primavera, non era scontato dopo Bigica, nessuno aveva vinto quanto lui a Firenze. Ora preferisce andar via perché il club non ha voluto dargli un gran vestito, ma non sono così sicuro sulla permanenza di Italiano. Non ha ancora mai parlato pubblicamente dopo le finali perse. Non lo vedo sicuro qui così come non lo ero con Gattuso…”.