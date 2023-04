Francesco Franchi: “Mi auguro che durante i lavori la Fiorentina rimanga a Firenze. Questa città si merita il grande calcio nello stadio intitolato a mio padre”

Il figlio di Artemio Franchi, Francesco, presidente della Fondazione intitolata al dirigente del calcio italiano e internazionale, segue da vicino lo svolgersi degli eventi che riguardano lo stadio di Firenze intitolato al padre: “Spero che, durante i lavori di restyling dello stadio che porta il nome di mio padre, la Fiorentina non si allontani da Firenze. Lo spero con tutto il cuore perché ricordo l’amore e l’impegno di mio babbo per questa città e la sua gente. Tenere la squadra lontana da Firenze sarebbe un danno ma se non abbiamo alternative valide non potrà che restare una opzione da prendere in considerazione”.

E ancora: “So che il sindaco Dario Nardella e la Fiorentina si stanno prodigando per trovare, di comune accordo, una soluzione nell’interesse della società viola e dei suoi tifosi. Sono certo che il sindaco sta facendo un lavoro ottimo per utilizzare tutti i fondi del PNRR come dimostra l’incontro odierno con il ministro Fitto e i conseguenti passi nei confronti della Commissione Europea per superare le criticità riscontrate. Sarebbe una grave perdita non sfruttare i soldi del PNRR per riqualificare uno stadio che mi auguro possa ospitare il grande calcio che questa città si merita. Sono sicuro che Firenze anche questa volta ce la farà”.