Frasi razziste, la Digos è al lavoro. Ecco il profilo sotto la lente d’ingrandimento

P rima i legittimi gesti di ribellione dei diretti interessati, da Kalidou Koulibaly che tuona “Queste persone vanno identificate e tenute fuori dagli stadi per sempre” fino ad André-Frank Anguissa che rivendica l’orgoglio per il colore della sua pelle, poi l’ondata di condanna collettiva.

Dal presidente Federale Gabriele Gravina al numero uno dell’Assocalciatori Umberto Calcagno, senza dimenticare il patron viola Rocco Commisso pronto a sanzionare con un “Daspo” a vita i colpevoli e pure il sindaco Dario Nardella che chiede scusa ai tre calciatori azzurri perché “il razzismo non vive a Firenze”.

La Digos di Firenze è al lavoro per identificare i responsabili. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio.