Fratelli D’Italia si espone sulla questione ‘Franchi’: “Firenze subisce un danno di 55 milioni di euro. Al momento non esistono alternative di riserva per spendere i soldi derivanti da questa opportunità”

Arrivano le dichiarazioni dei consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai sul no da parte dell’Unione Europea ai fondi per il restyling dello stadio della Fiorentina, l”Artemio Franchi‘:

“Firenze subisce un danno di 55 milioni di euro. Mentre adesso partirà lo scarica barile tra amministrazione comunale e chi c’era al Governo prima di noi, non possiamo fare altro che unirci ai ringraziamenti fatti dal Sindaco al Ministro Fitto ed al Governo Meloni invece per l’impegno messo su Firenze. Come sempre noi anteporremo a qualsiasi polemica politica il bene della nostra città. In una recente interrogazione comunale avevamo chiesto se ci fossero progetti alternativi cantierizzabili in tempo utile per non perdere questi fondi nel caso di una risposta negativa dell’Europa.

E poi: “La vicesindaca Bettini non ci aveva dato purtroppo speranze sulla possibilità di spendere in un altro modo i soldi derivati da questa opportunità. Sappiamo che non esistono al momento alternative di riserva. Peccato davvero aver perso così 55 milioni”.