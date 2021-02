Fratini a FN: “Ramadani cura gli interessi di Sarri e ha influito sulle ultime cessioni, il collegamento ci sta. Kobacki dell’Atalanta è un giovane interessante, da prendere subito”

Lo scouting, i giovani talenti e molto altro. Con la Fiorentina in una posizione di classifica decisamente più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato l’intermediario di mercato Michele Fratini che ha toccato varie tematiche del mondo viola annunciando anche alcune novità professionali. “Ho avuto un contatto il 12 gennaio con una squadra che potrebbe venire in serie A. Durante la pandemia – ha continuato Fratini – molti addetti ai lavori hanno avuto modo di riflettere sui programmi futuri. Ho ideato una piattaforma apposita sul calcio e sui nuovi talenti. Ho ritrovato l’entusiasmo per creare un qualcosa che spero possa essere utile a tutti”.

Michele, quale sarà il futuro tecnico della Fiorentina?

“Sicuramente dovranno essere fatte tante riflessioni. Sicuramente Prandelli è una persona di calcio molto competente. Non guardiamo sempre i demeriti altrui. Cesare merita sicuramente di far parte di questa Fiorentina, in che ruolo lo deciderà la dirigenza. Come allenatore ha rimesso in pista Vlahovic e non è poco. Guardando in casa d’altri, la Juventus ha perso sia Kean che Coman, due giovani di grandi prospettive. La Fiorentina ha ricevuto molto critiche per i giovani “persi”. La Juventus è andata a rinforzare due top club europei con Kean e Coman; due bocciature molto pesanti che fanno più scalpore rispetto ad altre”.

Da addetto ai lavori conosce molti ragazzi nel panorama calcistico italiano. Qual è il nome più interessante a suo avviso?

“Un calciatore che mi ha veramente impressionato, e che ha giocato 10 giorni fa anche contro la Fiorentina Primavera, è Olaf Kobacki dell’Atalanta Primavera. Classe 2001, è un giocatore già pronto per la Prima Squadra. Gioca esterno a destra, ricorda molto Boniek. E’ un giovane che proporrei a tutti, è rapido con la palla e senza palla. Per me è davvero fortissimo”.

Si sono rincorse in questa settimana le voci che porterebbe ad un futuro matrimonio tra la Fiorentina e Maurizio Sarri…

“Se penso che colui che lo assiste, ovvero Fali Ramadani, ha fatto le ultime operazioni in uscita della Fiorentina, potrei avere un pensiero positivo sulla vicenda. Ha fatto sicuramente una giusta smentita per non destabilizzare l’ambiente. Però penso che ci sia un nesso in questo caso, dato che Ramadani ha messo mano anche alla cessione di Chiesa. Penso che questo sia di buon auspicio”.