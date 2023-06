Fratini: “Dubito che la Uefa ci permetterà di giocare in Europa l’anno prossimo. Icardi? Perché lui no mentre Ribery sì?”

Michele Fratini, intermediario di mercato e grande appassionato di Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana delle ultime nuove in casa viola, puntando i riflettori su porta e attacco:

“La Fiorentina farà un campionato lineare perché temo che oltre alla Coppa Italia non potrà competere in Europa. Non penso proprio che la Uefa escluderà la Juventus dalla Conference, visto il suo appeal internazionale. La Viola, quindi, verrà semplicemente ri-arrangiata e non rivoluzionata“.

Sull’attacco: “Dia e Arnautovic sono nomi caldi, così come quello di Zapata. Icardi costa troppo purtroppo, perché altrimenti sarebbe stato da prendere al volo. Ma io mi chiedo: perché Ribery sì e lui no? Il francese prendeva lo stesso tanto. Jovic, dopo aver giocato nel Real, non ha voglia di impegnarsi a Firenze, un po’ come accadde con Portillo, vi ricordate?”.

Infine sulla porta: “Caprile? Non ha mai fatto la Serie A, Carnesecchi invece sarebbe un ottimo giocatore, lo stiamo ammirando tutti anche con l’Under 21“.