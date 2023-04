Fratini: “Italiano ha zittito i tanti che non credevano in lui, la Fiorentina non ha problemi di spogliatoio. Gonzalez ha qualità pazzesche ma è anarchico e confusionario”

L’intermediario di mercato Michele Fratini a Radio Toscana presenta la sfida di Conference League tra Lech Poznan e Fiorentina. Ecco le parole di Fratini: “La Fiorentina non ha problemi di spogliatoio, giocano tutti e c’è serenità. Italiano lo vediamo meno urlare dalla panchina, i giocatori hanno capito che ce la possono fare da soli. Il tecnico è riuscito aziendalmente ad accontentare tutti, zittendo i tanti che non credevano in lui”.

Quindi prosegue: “Gonzalez è un po’ anarchico. Avrebbe delle caratteristiche pazzesche, salta l’uomo, ha qualità ed avrebbe anche gol. Però l’argentino è confusionario, spesso fa la giocata giusta e poi sbaglia. Ikone ancora non ha trovato confidenza nonostante sia arrivato da un anno a Firenze. Castrovilli è un altro calciatore di grande qualità, il problema è amalgamare tutti i giocatori viola. Amrabat ha avuto una fase di calo rispetto al Mondiale, ora poi è anche in Ramadan, chi lo ha sostituito però ha fatto bene, tutti danno il 150%. Cabral o Jovic? Se sarà il turno di Jovic saremmo tutti contenti di vederlo fare gol. Lo stadio polacco è una bolgia e Ishak è un buon giocatore, è stato anche in Italia, va rispettato ma Igor e Milenkovic non dovrebbero avere problemi a contenerlo”.

“Giovani viola? Amatucci è un regista, po’ scolastico ma molto bravo, con caratteristiche diverse da Bianco. Vannucchi e Martinelli sono due ottimi portieri. Favasuli è indietro rispetto ad altri esterni come Kayode e a Pierozzi”.