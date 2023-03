Fratini: “Le partite europee sono imprevedibili: la Fiorentina ha battuto un Milan che ora è tra le migliori otto in Europa. Va bene anche un pareggio a reti bianche”

L’intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Radio Toscana per parlare della Fiorentina e dell’impegno in Conference League contro il Sivasspor: “Non disdegnerei affatto uno 0-0, può andar bene. D’altronde anche Milan e Inter hanno fatto così. D’altro canto, come insegnava Zeman, è sempre meglio sbloccare le partite e fare gol per non avere problemi. Il campo di Sivas è particolare; si tratta di una partita difficile da prevedere, esattamente come tutte quelle nelle coppe europee”.

Su Cabral: “Solo Biraghi è stato irremovibile per Italiano, anzi, gli attaccanti sono sempre cambiati. Ma adesso il brasiliano va bene e non va tolto. Importanza della Conference? Rimane pur sempre una coppa europea. Qui, ripeto, l’imprevedibilità è alle stelle; pensate al Lipsia secondo in Bundesliga che ne ha presi sette in Champions. La Fiorentina, poi, ha battuto il Milan, che è tra le migliori otto in Europa“.