Frei: “Contro la Fiorentina la fortuna non è stata dalla nostra parte. Meritavamo di più, ma questo è il calcio”

Il giocatore del Basilea Fabian Frei, nel post partita della gara contro la Fiorentina, ha parlato dell’eliminazione della sua squadra per mano della Viola. Queste le sue parole:

“Un finale così è stato crudele per noi. Penso che abbiamo giocato un grande calcio per tutta la competizione e avremmo meritato di più, ma questo è il calcio. A volte vinci e a volte perdi. Oggi la fortuna non è stata dalla nostra parte- Penso che siano stati piccoli dettagli a decidere le due gare. Ora la delusione è semplicemente enorme, ma tra qualche anno, quando guarderemo indietro, diremo che questa è stata una grande stagione”.