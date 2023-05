Frei: “Se dovessimo qualificarci per la finale di Conference potremmo anche conviverci con questa sconfitta per 6-1. L’attenzione è sulla Fiorentina, capisco le scelte di Vogel”

Una sconfitta davvero storica. E’ quella che il Basilea, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha subito ieri contro il San Gallo. Un 6-1 in trasferta che fa scalpore in Svizzera.

“Il risultato non è sicuramente buono se guardiamo al nostro campionato – ha detto Fabien Frei – Ma se giovedì dovessimo qualificarci per la finale di Conference, allora oserei dire che possiamo conviverci con questa sconfitta”.

Frei si è detto “arrabbiato” e “deluso” per la prestazione fatta vedere dalla squadra “e mi ci includo anch’io in questa giornata negativa”. Ma comprende anche le scelte fatte dall’allenatore Heiko Vogel che ha portato molti cambiamenti alla formazione rispetto a quanto visto a Firenze. “Posso assolutamente capire che l’attenzione sia più concentrata su giovedì prossimo e il match contro la Fiorentina – ha concluso Frei – Siamo in semifinale di una competizione internazionale e abbiamo vinto l’andata con un gol di scarto”.