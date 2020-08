Freitas a FN: “Thiago Silva alla Fiorentina? Il suo rendimento non sta aiutando gli acquirenti. Le carte sono tutte in mano al calciatore”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, contattato da Fiorentinanews.com ha commentato così la possibilità che i viola possano mettere le mani su Thiago Silva: “Ho letto molto e se ne parla anche molto di questa possibilità. Certo è che il suo rendimento non sta aiutando molto i suoi acquirenti, perché sta facendo benissimo, specialmente in queste finali di Champions League, dove è stato un grande protagonista. E le carte in questo momento sono in mano al calciatore. Non so che aspettative abbia per il futuro, se abbia voglia di tornare o meno in Italia”.

Ma come si spiega il fatto che il PSG abbia lasciato libero e non abbia rinnovato il contratto ad un giocatore del genere?

“Magari si spiega con le aspettative di stipendio. Perché un calciatore così può anche chiedere dieci milioni di euro netti all’anno che poi diventano venti da pagare per una società. E se le aspettative sono queste…”.