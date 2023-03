Freitas: “Astori era un leader silenzioso, capace di imporsi dall’esempio, dalla classe comportamentale. Nei successi si ritirava nella discrezione dei più forti”

L’ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas, tramite il proprio profilo Instagram, ha ricordato così Davide Astori: “Dal 2018 in poi, il 4 marzo è un giorno importante. Ricordare Davide è ricordare un’ispirazione, qualcuno che se n’è andato troppo presto e ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che si sono incrociati con lui. Leader silenzioso, capace di imporsi dall’esempio, dalla classe comportamentale. Nella turbolenza, non si indeboliva, faceva due passi avanti, nei successi si ritirava nella discrezione dei più forti. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi capitani, ma Davide non ha eguali. Un grande. Immortale. Eterno”.