Freitas: “Difficile incassare settanta milioni da Vlahovic. Metterlo in tribuna sarebbe autolesionistico: rifiutare il rinnovo è un suo diritto”

Nell’intervista rilasciata a La Nazione, l’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha toccato altri temi relativi al caso di Dusan Vlahovic: “Come si esce da questa situazione? Con la massima professionalità possibile. Del calciatore, che deve essere impeccabile dentro e fuori dal campo, e della società che dovrà pensare a vendere il prima possibile Vlahovic, se non vuole che vada in scadenza”.

Quanti soldi può ricavare la Fiorentina? Questo le sue parole: “Settanta milioni di euro? Era già difficile prima della pandemia, figuriamoci adesso. Il mercato ha avuto un calo dei costi del 30% e in questo momento solo pochi calciatori che vanno in scadenza possono trarre benefici dall’attuale situazione. Vlahovic è uno di questi. Metterlo in tribuna sarebbe una scelta autolesionista: ognuno è libero di fare ciò che ritiene opportuno ma nel calcio nessuno fa beneficienza: tutti hanno interessi economici. Vlahovic ha rispettato ogni impegno fino ad ora e per quanto alta fosse l’offerta viola, dire no era in suo diritto”.

Freitas si sofferma poi sulla possibile reazione del serbo: “Sono certo che avrà la personalità per sopportare questa situazione: continuerà ad essere un grande professionista e Italiano proseguirà a puntare su di lui”.