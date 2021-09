Freitas: “Italiano rende facili le cose difficili, alla Fiorentina ha costruito un bel gruppo. Saponara è un ragazzo speciale”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato a RTV 38 dell’avvio di stagione del club di Rocco Commisso.

Ecco le sue parole: “Penso che la Fiorentina abbia preso un tecnico che sta facendo divenire facile le cose difficili. Italiano è bravo nell’esaltare le qualità dei singoli: ha recuperato giocatori come Saponara, Benassi e Callejon, che sembravano ormai fuori dal mondo viola. Per me il mister ha costruito un bel gruppo: lo si nota vedendo le esultanze dei giocatori dopo aver fatto gol. Saponara? Riccardo è un ragazzo speciale, deve avere più attenzioni rispetto agli altri”.