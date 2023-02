Freitas: “La Fiorentina ha dimostrato di poter andare lontano in Conference. Jovic e Cabral sanno giocare con e senza la palla”

Al Brivido Sportivo ha parlato l’ex dirigente della Fiorentina Carlos Freitas, intervenendo sulla vittoria della squadra viola in Conference League contro il Braga. Queste le sue parole:

“A Braga è stato un dominio viola, ho visto una squadra capace di dominare il campo in lungo e in largo. Fantastico è stato il lavoro dei centrocampisti e degli attaccanti, perché non hanno lasciato giocare i portoghesi. Cabral e Jovic hanno dimostrato che sanno giocare bene sia con che senza palla. La Fiorentina ha dimostrato di poter andare avanti e di meritare di andare lontano in Conference League”.