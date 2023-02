Freitas: “La qualità dei singoli e del tecnico faceva immaginare qualcosa di più esaltante per la Fiorentina”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, Carlos Freitas, ha parlato a Tuttomercatoweb della stagione che sta portando avanti la squadra viola.

“La qualità dei singoli e del tecnico faceva immaginare qualcosa di più esaltante. Vedremo cosa farà in Europa. Sono sicuro che la gente si aspettava di più”. Questo il pensiero espresso dall’ex dirigente gigliato.

E’ indubbio il fatto che la doppia sfida contro il Braga in Conference League sia uno spartiacque importante per Italiano e la sua squadra che in campionato ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque gare.