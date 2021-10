Freitas: “Se fossi stato nella Fiorentina, non avrei mai svelato la volontà di Vlahovic. Vi faccio un esempio”

Tra i dirigenti della Fiorentina che hanno contribuito ad acquistare Dusan Vlahovic nel 2017, c’è anche Carlos Freitas. All’epoca, il serbo costò alla società viola poco meno di due milioni di euro: del suo futuro, ne ha parlato l’ex direttore sportivo viola a La Nazione.

Queste le sue parole: “Quando il giocatore ha iniziato ad avere spazio nella rosa era più facile rinnovare il contratto, ma ora quello che per la Fiorentina è uno sforzo economico enorme, forse per altre società non lo è. Se mi era mai capitata un’occasione del genere? No, non mi è mai successo di mettere in vendita pubblicamente un giocatore perché non rinnova a 21 mesi dalla scadenza. Magari sapevo che un mio calciatore aveva rifiutato il rinnovo ma mai avrei svelato la sua volontà. Quando ho venduto Nani, poteva andar via a due anni dalla scadenza: alla fine lo United, per averlo, pagò più della clausola perché c’era già un impegno tra lo Sporting, il giocatore e il manager”.