Fresco di contratto con la Fiorentina, un gran futuro davanti: ecco chi è il giovanissimo gigante Vannucchi

Sarà la prima volta con la Fiorentina per Tommaso Vannucchi, ragazzo classe 2007 e vero e proprio enfant prodige del vivaio viola. Nativo di Viareggio, Vannucchi ha mosso i primi passi nel Lido di Camaiore, prima che la Fiorentina scegliesse di prelevarlo. Il giovanissimo estremo difensore ha totalizzato finora 9 presenze in stagione, 4 con la Fiorentina Under 18 e 5 con l’Under 17. Vannucchi è molto spesso aggregato ampiamente sotto età anche alla Primavera, assieme a Tognetti, come riserva del 2006 Martinelli.

Fresco di firma sul primo contratto con la Fiorentina, Vannucchi ha compiuto 16 anni il 5 marzo scorso e quella di domani a Cremona per lui sarà una giornata speciale. Portiere di grande avvenire, altissimo (1.97 m), Vannucchi è il titolare dell’Italia Under 16, ma ha già debuttato anche con l’Under 17. La Fiorentina ha scelto di rendere il prima possibile più solida la posizione all’interno del club del prospetto toscano, già nel mirino di top club come il Borussia Dortmund. Un ragazzo da seguire e tutto da scoprire per il futuro della Fiorentina che, oltre a Martinelli, ha un’altra gemma da valorizzare nel ruolo di portiere.