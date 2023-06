Frey a FN: “Alzare questo trofeo sarebbe un sogno per tutti: mi auguro che la Fiorentina torni a farsi rispettare anche in Europa. Occhio alla profondità contro il West Ham, ma c’è un grande gruppo”

È il giorno più importante della storia recente della Fiorentina, che torna a giocare una finale europea dopo oltre mezzo secolo. L’atto conclusivo della UEFA Conference League, contro il West Ham, è ormai alle porte. Per l’occasione, Fiorentinanews.com ha contattato un ex viola d’eccezione come Sébastien Frey.

La Fiorentina si gioca la seconda finale della sua stagione: sensazioni? Indica una favorita per stasera?

“A me non piace parlare di favoriti. Se guardi sulla carta, il West Ham ha giocatori molto interessanti e di qualità; è chiaro che non sarà una partita semplice, le finali non lo sono mai. Nella Fiorentina, però, vedo un grande gruppo. Gli inglesi hanno più individualità, ma Italiano è riuscito a ricreare un collettivo solido. Sono curioso di scoprire quale sarà la miscela vincente”.

Fiorentina e West Ham sono due squadre con punti di forza molto diversi tra loro. Quali possono essere le chiavi di lettura della partita?

“La Viola gioca bene, con una bella idea di calcio, ma anche il West Ham non è male. Sono d’accordo che è una squadra senza dubbio più fisica, ma non mancano i giocatori tecnici, come Paquetá… è un bel mix. Oggi più che mai, la Fiorentina deve interpretare molto bene la partita. Non andrei ad aggredirli subito, cercherei un blocco medio-basso all’interno del campo per capire che intenzioni hanno gli avversari. Ho giocato tante volte contro le squadre inglesi, la mia paura è la profondità. A Italiano non mancano ragazzi solidi, anche in difesa, ma se la squadra dovesse giocare troppo alta fin da subito, potrebbe andare in difficoltà”.

C’è un giocatore viola in particolare dal quale si aspetta una prestazione di alto livello?

“Ho letto la brutta notizia dell’assenza di Castrovilli, mi dispiace molto. Mi piace umanamente e tecnicamente, mi aspetto sempre un lampo da parte sua. Ultimamente, ho visto molto bene Amrabat: interpreta in modo corretto le partite ed è forte fisicamente. Può essere una delle chiavi della Fiorentina di stasera. Ovviamente non è il solo, mi aspetto buone cose anche da altri giocatori, come Nico Gonzalez“.

In caso di vittoria, quali saranno i suoi festeggiamenti?

“Indosserò sicuramente una maglia viola. Ovviamente faccio il tifo per la Fiorentina, sono ancora molto affezionato. Sono molto contento, comunque, a prescindere da quello che succederà stasera; il bilancio della stagione rimane comunque molto positivo. Ormai io faccio parte del passato e, purtroppo, non sono riuscito ad arrivare in finale, nonostante quella squadra fosse fortissima. Quest’anno la Viola ne ha già giocata una e stasera ha un altro appuntamento, addirittura in Europa: vuol dire che sta crescendo tanto. Dal profondo del mio cuore, mi auguro che la Fiorentina porti questo trofeo a casa, perché significherebbe tornare a farsi rispettare anche in campo europeo. Sarebbe un sogno per tutti, anche per quelli che hanno giocato con me in passato”.