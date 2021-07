Frey: “Antognoni è la Fiorentina, dovrebbe stare all’interno per rappresentare in passato. La società non può permettersi un altro fallimento, altrimenti…”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha parlato dei temi del momento in casa gigliata a TMW.

Queste le sue parole: “Dal punto di vista aziendale la Fiorentina cerca di cambiare tanto e posso anche capire ma poi c’è la parte sentimentale e non sono d’accordo soprattutto sul caso Antognoni: Giancarlo è la Fiorentina e dovrebbe stare all’interno per rappresentare il passato, il presente e trasmettere qualcosa per il futuro. Vediamo se le loro scelte sono buone”.

Frey si sofferma poi sulla scelta di Italiano: “Vincenzo è stato mio compagno di squadra al Verona, da tecnico non lo conosco abbastanza per dare un giudizio. Di sicuro in questa stagione la Fiorentina non può più permettersi un altro fallimento, la piazza sennò avrà qualcosa da dire”.