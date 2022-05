Frey: “Fiorentina e una stagione da sette, ma ora c’è la faccenda Torreira. Ci vuole un leader così in campo”

L’ex portiere viola Sebastien Frey, ha rilasciato alcune dichiarazioni al CorrieredelloSport.it, sulla stagione della sua ex squadra: “Che voto darei alla Fiorentina? Un buon 7. Non solo ad Italiano ma a tutti i ragazzi, anche se ora c’è la faccenda Torreira“.

Per Frey è indispensabile che alla fine il centrocampista venga riscattato da parte della società: “Ci vuole un leader così in campo”. Una situazione che sembra però bloccata quella dell’uruguaiano e la sua permanenza a Firenze sembra essere compromessa, almeno per il momento.