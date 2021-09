Frey: “Il dualismo Dragowski-Terracciano è un lusso che in pochi possono permettersi. Fossi stato Prandelli..”

Questo pomeriggio, presente a Sesto Fiorentino ad un evento di Operazione Nostalgia, l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha potuto commentare il momento attuale in casa Fiorentina. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Firenze è casa per me, quindi mi fa l effetto che che fa quando torni a casa. Anche se non mi vedete passo molto tempo qua. perche, come penso quasi tutti quelli che ci hanno giocato, siamo tutti innamorati di questa città. Qual è la sua impressione sulla Fiorentina di oggi? Devo dire che il primo impatto è positivo. Come ogni anno non bisogna eccedere in negativo e in positivo, occorre avere equilibrio però nelle prime partite questa Fiorentina mi è piaciuta. L’allenatore che è arrivato è riuscito a trasmettere qualcosa, adesso questa squadra ha un’idea di gioco Nove punti a oggi sono tanti, questo ti permette di giocare con maggior serenità. Vedo segnali positivi. Italiano può fare rinascere la Viola? Quello faremo i conti a fine stagione, perchè come sai è molto lunga, però quello che sta proponendo ora piace e porta punti. Al momento è lui ad avere ragione. Il ballottaggio Dragowski-Terracciano? In qualsiasi caso in una squadra che deve tornare a essere importante come la Fiorentina ci deve essere una gerarchia ben definita in partenza. Dragowski fino ad oggi ha fatto cose interessanti, ma sono contento anche per Terracciano che ha un ruolo moto difficile dovendosi far trovar pronto tre o quattro volte a stagione, tutte le volte che è entrato ha fatto più che bene. Ad oggi la Fiorentina ha un bel problema in quanto ha due portieri più che buoni, un lusso che in poche squadre adesso si possono permettere. Penso sia giusto dare la possibilità di crescere a Dragowski. Sappiamo che comunque Terraccino si farà trovare pronto. Dove può arrivare questa Fiorentina? Non voglio fare previsioni clamorose, l’importante adesso è quello di tornare ad avere un progetto, arrivando da metà classifica in più, per puntare poi dall’anno prossimo a lottare per le coppe europee. Se poi ci riescono già da quest’anno tanto di cappello. Cosa non è andato con Prandelli? La minestra riscaldata non è buona., si dice cosi in Italia no? Cesare ha fatto un ciclo importante a Firenze che poi è finito, ritornare è stato un errore. Siamo tutti innamorati della Fiorentina ma c’è un tempo per tutto, a queste condizioni non sarei tornato. Rischi di macchiare l’immagine che ti eri fatto in precedenza Devi accettare la critica, i fischi ad un certo punto non è facile. Adesso le strade si sono divise ed entrambi, società e Prandelli, penseranno ad altro. Domani si giocherà a Udine, trasferta non più come le altre dopo la scomparsa di Astori. Voglio dire che, a nome delle Glorie Viola, oggi abbiamo organizzato a Coverciano una partita, seguita da una cena, per raccogliere fondi per l’associazione e dove verrà conferita una targa alla famiglia Astori e onorato Davide del grado di uno capitano viola per sempre. E’ giusto ricordarlo per sempre per quello che ha fatto. La rivedremo un giorno alla Fiorentina? i miei ex compagni, tornati in società negli anni scorsi, sono già tutti andati via. Obiettivamente le mie chances di tornare attualmente sono minime, la proprietà di oggi vuole concentrarsi sul presente e sul futuro cercando di mettere da parte il passato. A noi dispiace ma andiamo avanti, con Moreno Roggi e la vecchia guardia stiamo cercando di mantenere vivo il passato viola, sperando che un giorno anche la società possa tornare a fare una fusione valorizzando i nomi di chi ha fatto la storia. Non bisogna buttare tutto nel dimenticatoio”.