Frey: “La Fiorentina sta facendo grandi cose in Conference. Ad oggi tutto è possibile, sarebbe bello vederla in finale”

L’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey ha commentato a tag24.it il percorso delle squadre italiane in Europa, tra cui anche quello della Viola in Conference League. Queste sono state le sue parole: “L’Inter, il Milan, il Napoli ma anche Juve, Roma e Fiorentina, tante sono le squadre che sono riuscite ad andare avanti nelle competizioni europee e questo non può che fare bene al nostro calcio

Saranno due settimane intense per l’Italia e di calcio spettacolo. La mia Fiorentina sta facendo grandi cose in Conference League e che mi auguro possa andare avanti. A oggi tutto è possibile, sarebbe bello vedere le italiane in finale nelle varie competizioni europee”