Frey: “Non importa se il risultato sembra in cassaforte, la Viola oggi deve riempiere d’orgoglio i propri tifosi per festeggiare qualcosa di grande insieme”

L’ex portiere della Fiorentina, rimasto molto legato al mondo della Viola, Sebastien Frey ha pubblicato un post sul proprio account Instagram in vista del match di stasera contro il Lech Poznan. Sentite cosa ne pensa un giocatore che con la maglia gigliata addosso ha scritto pagine importanti della storia viola:

“Oggi gioca la Viola, non importa se il risultato sembra in cassaforte, conta dimostrare sempre chi siamo, riempiere sempre d’orgoglio i nostri tifosi che oggi saranno alla stadio per festeggiare INSIEME qualcosa di grande“.

Di seguito è riportato il testo originale del bellissimo messaggio di Seba Frey: