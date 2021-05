Frey: “Salvezza, finalmente la Fiorentina ce l’ha fatta. Il mio amore per la Viola è troppo grande, era come se fossi in campo per raggiungere l’agognato traguardo”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha voluto celebrare la salvezza della squadra con un post su Instagram, scrivendo: “È stato un anno molto difficile, complicato. Ho sofferto, esultato e mi sono arrabbiato, ma il mio amore per la Viola è troppo grande”.

E ancora: “Domenica dopo domenica mi sono sentito come fossi in campo insieme ai ragazzi per lottare e raggiungere l’agognata salvezza. Finalmente ce l’abbiamo fatta, ed ora possiamo programmare il futuro e puntare a tornare finalmente competitivi. Nella gioia e nel dolore forza Fiorentina, SEMPRE”.