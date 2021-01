Frimpong se ne va in Germania. “Ma lo voleva anche la Fiorentina”

La stella dei Celtic Glasgow, Jeremie Frimpong, si è guadagnata le prime pagine dei giornali scozzesi per essere stato al centro di un importante vicenda di mercato. Il Daily Record scrive che il suo passaggio al Bayer Leverkusen è stato definito al prezzo di 11,5 milioni di sterline (13 milioni di euro circa). Un’operazione che è stata necessaria per il club dopo che era emersa la sua volontà di voler andarsene.

Non solo, il tabloid di Oltremanica insiste sul fatto che il 20enne giocatore di fascia aveva ricevuto un’offerta anche da parte della Fiorentina che quindi non ce l’avrebbe fatta a convincerlo a venire in Italia.