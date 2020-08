Fulcro Ribery: E la Fiorentina cerca di affiancargli ex compagni di squadra. L’ultima idea è…

Fondamentale solo in campo ma anche fuori, Franck Ribery è questo per la Fiorentina. Una stella come lui può essere d’aiuto per attirare anche altri giocatori del suo livello. È quello che spera anche il club viola, visto che non sono mancati sondaggi con ex compagni. Quali? Su La Repubblica vengono fatti stamani i nomi di Mandzukic e Javi Martinez, l’ultima idea in ordine di tempo, classe ‘88 in uscita dal Bayern Monaco. E qualcosa potrebbe muoversi in questo senso.

