“Fuma ogni difesa manco fosse un narghilé” Vlahovic diventa un tormentone musicale. VIDEO

La Fiorentina ritrova il suo orgoglio in campo e mette in vetrina anche giocatori di livello. Su tutti ovviamente il centravanti, Dusan Vlahovic, che è diventato il protagonista di una canzone che sta diventando un tormentone sul web, scritta da Luca Oliveri, in arte DusTy.

La sua “Canzone Dusan Vlahovic”, parodia di “Un bacio all’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena, su Youtube, ha catturato l’attenzione anche dei sostenitori viola: “Non sono di Firenze – racconta a La Nazione– vivo a Napoli, ma Dusan è il mio centravanti al Fantacalcio”.

“Ancora Vlahovic sei yeah, il mio pupillo al Fanta, dai tu fanne 33. Ma tu non sai che, fuma ogni difesa manco fosse un narghilé” sono questi alcuni passaggi che troviamo nel testo.

“Faccio parodie da anni e dopo quanto fatto dall’attaccante serbo la passata stagione ho pensato di celebrarlo così – spiega ancora DusTy – Chi mi ispira di questa Fiorentina? Sicuramente Nicolas Gonzalez, ma anche Castrovilli. Chissà, magari potrebbero essere loro i prossimi protagonisti”.