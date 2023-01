Fuorigioco semiautomatico, ci siamo: ecco la data dell’esordio in Serie A

In occasione della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, in programma il 18 gennaio in Arabia Saudita, la Lega Serie A introdurrà per la prima volta il Fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.), sistema già utilizzato dalla Fifa in occasione dei Mondiali in Qatar. Per vederla in Serie A, invece, si dovranno aspettare pochi giorni a partire da quella data.

La soluzione tecnologica sarà infatti introdotta anche in Serie A dalla prima giornata di ritorno, quando la Fiorentina sarà ospite della Lazio. Con l’introduzione del Saot, dodici telecamere saranno installate negli stadi (8 in aggiunta a quelle previste dal broadcast) per il tracciamento dei giocatori e della loro ricostruzione tridimensionale. Attraverso la tecnologia HawkVision, i 22 in campo saranno tracciati in 29 punti corporali, dalla punta del naso alla struttura della massa fisica, con un margine millimetrico di scarto. Grazie anche all’inserimento della linea dell’ultimo giocatore, sarà così possibile agevolare la decisione in tempi rapidi su situazioni di fuorigioco.