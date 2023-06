Furia Torino verso l’arbitro della semifinale Scudetto Primavera. Scurto: “Non voglio dire stupidaggini, solo complimenti ai miei ragazzi”

Furia Torino sull’arbitro della semifinale Scudetto Primavera contro la Fiorentina. Tuttosport analizza i presunti errori del fischietto Calzavara. Prima di aver negato un rigore a Gineitis, dal quale, sull’azione successiva, i viola hanno segnato con un colpo di testa di Kayode.

Poi il caos finale, con due espulsi. Dubbi anche su un mani dello stesso Kayode nell’area della Fiorentina. Tutti episodi molto discutibili. E il rimpianto del tecnico granata Scurto a Sportitalia («Non ho rivisto gli episodi, per cui non voglio dire stupidaggini. Voglio solo complimentarmi coi ragazzi per questa grande annata»), è per quel rigore non dato a Gineitis nel primo tempo.