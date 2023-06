Futuro Aquilani: anche una squadra neoretrocessa in Serie B pensa all’allenatore della Fiorentina

In casa Fiorentina si riflette sul futuro di Alberto Aquilani, allenatore della Primavera che ha terminato la stagione con la vittoria della Supercoppa Italiana di categoria, oltre alle due finali perse in Coppa Italia e campionato.

Commisso in conferenza stampa ha detto di voler trattenere ancora a Firenze il suo allenatore “home made”, ma le offerte per lui cominciano ad arrivare dalle prime squadre. Secondo Il Secolo XIX, starebbe pensando ad Aquilani anche il neo retrocesso Spezia, che ha perso lo scontro ai playout contro l’Hellas Verona e non dovrebbe continuare con Semplici in panchina in Serie B.