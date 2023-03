Futuro incerto per Kouame. Il jolly di Italiano nel frattempo lavora per farsi trovare pronto e convincere la Fiorentina

Reduce da una bella parentesi con la sua Costa d’Avorio, Christian Kouame riabbraccia la Fiorentina in attesa di conoscere gli sviluppi su presente e futuro. Il classe ’97 ex Genoa ha realizzato un gol contro le Comore, il secondo con la maglia della Nazionale, dopo quasi un anno di digiuno. Kouame ha giocato sulla destra nel tridente ivoriano, ruolo che talvolta ha ricoperto anche con la Fiorentina.

Italiano ha utilizzato il calciatore africano ben più del previsto ad inizio stagione, dopo che Kouame era stato a più riprese vicino alla cessione. Sono finora ben 32 le presenze di un giocatore che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio in viola, riuscendo anche a realizzare 3 gol e fornire 6 assist. Col prosieguo della stagione i minuti per il giocatore cresciuto nella Sestese sono diminuiti, complice il rientro stabile di Nico Gonzalez e la crescita di Ikone e Cabral.

Nel tour de force che la Fiorentina si appresta ad iniziare però non potrà essere accantonato nessuno ed ecco che Kouame avrà le proprie occasioni. Il contratto del calciatore viola scade nel 2024 e questo rende la posizione dell’attaccante non solidissima in rosa. Al momento non ci sono trattative avviate per un prolungamento dell’accordo tra Kouame e la Fiorentina, ed ecco che il finale di stagione sarà un banco di prova importante per il futuro del giocatore.