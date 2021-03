Galante: “Gli allenatori devono aiutare Quarta, Biraghi ha tutto per imporsi a livelli importanti”

L’ex difensore Fabio Galante è intervenuto a Lady Radio parlando del giocatore della Fiorentina, Martinez Quarta: “Si parla di un giovane con grandi margini di miglioramento, è stato bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto, ci sta alla grande. Vedremo che miglioramento avrà, gli allenatori lo devono aiutare”

E su Biraghi: “Secondo me è forte, l’ha dimostrato. Ha piede, ha corsa, è migliorato in fase difensiva. E’ completo, non ci sono tanti terzini. Ha tutto per imporsi a livelli importanti. Ha tutto per rifarsi vedere forse”