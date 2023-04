Galbiati: “A Braga la Fiorentina ha giocato in un salotto, in Polonia l’ambiente è caldo e vivo. Saponara vice di Italiano in campo, Igor trova attaccante come Nzola e non credo avrebbe giocato se…”

A Lady Radio l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati commenta la sfida di stasera della squadra di Italiano contro i polacchi del Lech Poznan. Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “In Portogallo col Braga quasi si è andati a giocare in un salotto, in Polonia col Lech non sarà così. L’ambiente è molto caldo e vivo. In Europa poi non è mai semplice, anche se si è favoriti sulla carta, poi in campo è tutta un’altra cosa. I polacchi sono come i lettoni trovati nel girone, è una squadra organizzata a cui è difficile fare gol, brava ad aspettare l’avversario. Anche nel turno precedente non ha subito gol. La Fiorentina se vincerà dimostrerà di essere più forte”.

E ancora: “Secondo me stasera giocherà Saponara nel tridente della Fiorentina. Ha bisogno di un giocatore più tattico e lui è adatto, per Italiano è il vice in campo e credo parta avvantaggiato. Igor con Nzola ha sbagliato e visto che Ishak è simile come caratteristiche, forse avrebbe giocato Martinez Quarta. Mancherà il palleggio dell’argentino in mezzo al campo. La Fiorentina non ha in rosa un ‘campione’, ma ottimi giocatori. Non c’è nessuno che decide la partita da solo”.